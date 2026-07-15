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Eyüpspor'a Faslı stoper: Jawad El Yamiq

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Faslı stoper Jawad El Yamiq'i transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'a Faslı stoper: Jawad El Yamiq
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Jawad El Yamiq, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi ekibi Real Zaragoza'da forma giydi.

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