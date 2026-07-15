Eyüpspor'a Faslı stoper: Jawad El Yamiq

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Jawad El Yamiq, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi ekibi Real Zaragoza'da forma giydi.
Jawad El Yamiq, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi ekibi Real Zaragoza'da forma giydi.