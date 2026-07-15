Beşiktaş'tan Leo Pereira için teklif!

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Savunmasına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılardan, Flamengo forması giyen Leo Pereira için hamle geldi.
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Flamengo'ya resmi teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI
Leo Pereira'nın Flamengo ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş, bu nedenle deneyimli savunma oyuncusunun transferini tek haneli bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. Flamengo ise daha yüksek bir bonservis bekliyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş ve Flamengo arasında Leo Pereira'nın transferi için pazarlıklar devam ediyor.
Flamengo'da bu sezon 27 maçta süre bulan Leo Pereira, savunma performansının yanı sıra 2 golle de skor katkısı verdi.
Savunmasına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılardan, Flamengo forması giyen Leo Pereira için hamle geldi.
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Flamengo'ya resmi teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI
Leo Pereira'nın Flamengo ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş, bu nedenle deneyimli savunma oyuncusunun transferini tek haneli bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. Flamengo ise daha yüksek bir bonservis bekliyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş ve Flamengo arasında Leo Pereira'nın transferi için pazarlıklar devam ediyor.
Flamengo'da bu sezon 27 maçta süre bulan Leo Pereira, savunma performansının yanı sıra 2 golle de skor katkısı verdi.