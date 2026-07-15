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Davinson Sanchez'in talipleri artıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bırakmak istemediği Davinson Sanchez'in talipleri giderek artıyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu ile; Inter, Como, Bournemouth, Fiorentina, Napoli, Everton ve Suudi Arabistan'dan bazı takımlar ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Davinson Sanchez'in talipleri artıyor
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in Avrupa'dan talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolombiya basını, milli takımları adına geride kalan Dünya Kupası'nın ardından performansıyla öne çıkan ve transfer olabilecek oyuncuları masaya yatırdı. Kolombiya basınında yer alan haberde, bu oyuncular arasında Galatasaraylı Davinson Sanchez de yer aldı.

30 yaşındaki futbolcu ile; Inter, Como, Bournemouth, Fiorentina, Napoli, Everton ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği kaydedildi.

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise deneyimli savunma oyuncusunu bırakmak istemiyor. Okan Buruk, katıldığı programda, "Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek." demişti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray forması altında 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 10 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.

LUCUMI DE TRANSFER OLABİLİR!

Öte yandan Kolombiya basınında yer alan haberde, Davinson Sanchez'in milli takımda savunmadaki partneri Jhon Lucumi'nin de önemli takımların transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Lucumi ile; Juventus, Inter, Tottenham, Aston Villa, Atletico Madrid ve Sunderland gibi takımların ilgilendiği yazıldı.

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