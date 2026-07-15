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Beşiktaş Basketbol, Eugene Omoruyi'yi açıkladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eugene Omoruyi'yi transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Basketbol, Eugene Omoruyi'yi açıkladı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Eugene Omoruyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks formasıyla adım atan Omoruyi, NBA'de ayrıca Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi kulüplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezonu İspanya'da Baskonia formasıyla tamamlayan 1,98 boyundaki Omoruyi'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.



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