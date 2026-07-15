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Victor Oladipo, Las Vegas'ta NBA takımları için bireysel antrenmana çıkacak

Tecrübeli guard Victor Oladipo, NBA'e geri dönebilmek adına bir kez daha vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Victor Oladipo, Las Vegas'ta NBA takımları için bireysel antrenmana çıkacak
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Tecrübeli guard Victor Oladipo, NBA'e geri dönebilmek adına bir kez daha vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 34 yaşındaki oyuncu, salı günü Las Vegas'ta NBA ekiplerine yönelik özel bir antrenman gerçekleştireceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oladipo, antrenmanın Dallas Mavericks yardımcı antrenörü Phil Handy'nin yönetiminde yapılacağını açıkladı.

Tecrübeli oyuncunun açıklamasına göre çalışma, "katılmak isteyen NBA yöneticileri, scoutlar, antrenörler, lig çalışanları ve diğer yetkililere açık" olacak.

2013 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen Oladipo, kariyerinin en başarılı dönemini Indiana Pacers formasıyla geçirdi.

Bu süreçte En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü kazanan yıldız guard, All-NBA Üçüncü Takımı ve En İyi Savunma Beşi'ne seçilirken iki kez de All-Star oldu.

Ancak 2019 yılında yaşadığı kuadriseps tendonu sakatlığı kariyerinin seyrini önemli ölçüde değiştirdi.

Sonraki yıllarda ciddi sakatlıklarla mücadele etmeyi sürdüren Oladipo, 2021'de bir kez daha kuadriseps ameliyatı olurken, 2023 NBA Play-offları sırasında da sol diz kapağı tendonunu kopardı.

Oladipo, NBA'deki son maçına 22 Nisan 2023'te çıktı.

Geçen sezon G League ekiplerinden Wisconsin Herd forması giyen tecrübeli guard, 26 maçta 14.0 sayı, 4.4 ribaund, 3.8 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı.

Daha sonra G League hakları Cleveland Charge'a takas edilse de takımın formasını hiç giymedi.

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