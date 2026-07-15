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Konyaspor, Ebrima Colley'i transfer etti

Konyaspor, Young Boys forması giyen Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Konyaspor, Ebrima Colley'i transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edilen Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Colley, yeşil beyazlılarda 19 numaralı formayı giyecek.

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