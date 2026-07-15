Mehmet Cibara'dan voleybolda yeni sezon mesajı!

"AMATÖR ŞUBELERDE GALATASARAY'A HİZMET ETMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

"EN BAŞARISIZ OLDUĞUMUZ YER DE BENCE ALTYAPI"

"KENDİSİNE YAVAŞ YAVAŞ BU İŞLERİ DEVREDİP..."

"40 MAÇ TOPLAM GELİRİ 10 MİLYON TL'Yİ YA BULDU YA BULMADI"

"STOPAJ VERGİ İADESİ KARARI TÜRK AMATÖR SPORUNA YAPILAN EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR"

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ALTYAPI YATIRIMLARI ÖNCELİĞİMİZ OLUYOR"

"YÖNETİM KURULU'NDA EN UFAK BİR İTİRAZ YOK"

"OYUNCU HAKLARI AÇISINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZ VERMİYORUM"

"TEK CEVAP VAR: HAKSIZ REKABET"

"2026-2027'DEN SONRA MİNİMUM YABANCI SAYISIYLA OYNAYACAĞIZ"

"3+3 KURALIYLA ALACAĞIMIZ OYUNCU BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI SMAÇÖR OLACAK"

"200 MİLYON DOLARLIK TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKTUK"

"BENCE TRANSFER DÖNEMLERİNİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM"

"ANTRENÖR TERCİHİNDE GALATASARAY TÜZÜĞÜNDE YAZILI OLMAYAN BAZI ETİK KURALLAR VARDIR"

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE, KURALLARIMIZA UYAN OYUNCULARI SEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"EFE 'BEN ZATEN GALATASARAYLIYIM' DEDİ, ORADA BİTTİ"

"ÇIKAN İSİMLER YALAN"

"SMAÇÖR ALACAĞIZ, ACELE ETMEYE GEREK YOK"

"ISABELLE HAAK VE GABİ İDDİALARININ HEPSİ YALAN"

"SON SÖZÜ TEKNİK OLARAK HOCA SÖYLÜYOR, BÜTÇESEL OLARAK BEN VERİYORUM"

"DAİKİN İLE DEVAM EDİYORUZ, HDI SİGORTA İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

"WİLD CARD İÇİN BAŞVURUMUZU YAPTIK, ÜÇ KUPAYI DA ALMAK İSTİYORUZ"

"GEREKİRSE TRANSFER DE YAPARIZ"

"WNBA OYUNCULARI KASIMI BULACAK, AMA BU SENE BÜTÜN KUPALARDA FAVORİYİZ"

"TRİBÜN ŞOVLARI İÇİN PROFESYONEL ŞİRKETLERLE ÇALIŞIYORUZ"

"KADIN VOLEYBOL KULÜPLER BİRLİĞİ GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ"

"HERKES BU KONUDA İSTEKLİ"

"MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA HER DAKİKA ELİMİZ YÜREĞİMİZDE TAKİP EDİYORUZ"

"YASEMİN GÜVELİ'YE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR"

"MİLLİ TAKIMDA EFE DE OLURSA DAHA DA İYİ SONUÇLAR ALACAKLAR"

"RUSYA'NIN GELİŞİYLE DENGELER DEĞİŞECEKTİR"

"GALATASARAY OLDUĞU ZAMAN HEP ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"

"BİZİM YÖNETİMDE DE EN GENÇ BENİM, BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

"EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARA GİDECEK SPORCULAR YETİŞTİRMEK"

"GELDİĞİMİZDE SPONSORLUK GELİRİ 1.150.000 TL İDİ, KORKUNÇ BİR YERE GELDİK"

"SATIN ALINAMAYACAK TEK ŞEY TECRÜBE"