Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mac Allister: "Arjantin için ne gerekiyorsa yaparım"

Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister, İngiltere maçı öncesi "Umarım harika bir maç olur, umarım çok iyi durumda oluruz ve elimizden gelenin en iyisini veririz" dedi.

calendar 14 Temmuz 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mac Allister: 'Arjantin için ne gerekiyorsa yaparım'
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İngiltere'yle karşılaşacak Arjantin'de orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, yarınki maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere karşısında zihinsel olarak hazır olmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bütün futbolcular için zihinsel yapının önemine dikkati çeken Mac Allister, "Taktiksel ve futbolla ilgili yönler elbette işin bir parçası ve bu sporun özü. Ama önemli olan ikisini de birleştirebilmek. O yüzden, umarım harika bir maç olur, umarım çok iyi durumda oluruz ve elimizden gelenin en iyisini veririz. Çünkü ülkemizi ve takımımızı çok seviyoruz, onlar için her zaman en iyisini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giydiğini hatırlatan Mac Allister, "Ben İngiltere'de oynuyorum ve oradaki futbolu yakından biliyorum. Fiziksel olarak çok güçlü olduklarını, ligin temposunu ve tekniğini biliyorum. Ama Dünya Kupası'nda şartlar biraz daha farklı. Çok kaliteli bir takımları var, kendilerine büyük saygı duyuyoruz. Saygı çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda her zaman acı ve zorluklar olduğunun altını çizen Mac Allister, "Özellikle ailelerimiz için zorluklar var. Biz içeride maça odaklanmış durumdayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir parça acı çekmiş olabiliriz ama Dünya Kupası bu, her zaman böyle büyük maçlar olur. Bu maçın yüksek yoğunlukta ve heyecanlı geçeceğini hayal ediyorum." diye konuştu.

İngiltere karşısında taktik değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Açıkçası hatırladığım kadarıyla orta sahada üçlü oynadığımız bir maç olmadı. Her zaman dörtlü bir savunma ve orta saha kurgusuyla başladık. Sahada işler değişebilir, pozisyonlar akışkan olabilir ancak temel planımız hep dörtlü başlamak. Bu bizim için en avantajlı düzen. Benim açımdan da özel bir tercihim yok. Önemli olan takımın başarılı olması ve takım için ne gerekiyorsa ben de bunu yaparım."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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