Mac Allister: 'Arjantin için ne gerekiyorsa yaparım'

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İngiltere'yle karşılaşacak Arjantin'de orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, yarınki maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini dile getirdi.
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Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere karşısında zihinsel olarak hazır olmanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Bütün futbolcular için zihinsel yapının önemine dikkati çeken Mac Allister, "Taktiksel ve futbolla ilgili yönler elbette işin bir parçası ve bu sporun özü. Ama önemli olan ikisini de birleştirebilmek. O yüzden, umarım harika bir maç olur, umarım çok iyi durumda oluruz ve elimizden gelenin en iyisini veririz. Çünkü ülkemizi ve takımımızı çok seviyoruz, onlar için her zaman en iyisini istiyoruz." açıklamasını yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giydiğini hatırlatan Mac Allister, "Ben İngiltere'de oynuyorum ve oradaki futbolu yakından biliyorum. Fiziksel olarak çok güçlü olduklarını, ligin temposunu ve tekniğini biliyorum. Ama Dünya Kupası'nda şartlar biraz daha farklı. Çok kaliteli bir takımları var, kendilerine büyük saygı duyuyoruz. Saygı çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nda her zaman acı ve zorluklar olduğunun altını çizen Mac Allister, "Özellikle ailelerimiz için zorluklar var. Biz içeride maça odaklanmış durumdayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir parça acı çekmiş olabiliriz ama Dünya Kupası bu, her zaman böyle büyük maçlar olur. Bu maçın yüksek yoğunlukta ve heyecanlı geçeceğini hayal ediyorum." diye konuştu.
İngiltere karşısında taktik değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:
"Açıkçası hatırladığım kadarıyla orta sahada üçlü oynadığımız bir maç olmadı. Her zaman dörtlü bir savunma ve orta saha kurgusuyla başladık. Sahada işler değişebilir, pozisyonlar akışkan olabilir ancak temel planımız hep dörtlü başlamak. Bu bizim için en avantajlı düzen. Benim açımdan da özel bir tercihim yok. Önemli olan takımın başarılı olması ve takım için ne gerekiyorsa ben de bunu yaparım."
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