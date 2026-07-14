Rodrigo De Paul: 'Messi ile oynamak keyif!'

Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul, İngiltere ile oynayacakları yarı final maçı öncesi "Messi sahada keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor. Bu formayla çok şey yaşadı, çok mücadele etti. Bence bu Dünya Kupası'nda tamamen keyif alarak oynuyor." dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İngiltere'yle karşılaşacak Arjantin'de orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, Dünya Kupası'nda şu ana kadar iyi işlere imza atmış güçlü bir takımla oynayacaklarını söyledi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda forma giymenin tüm takımın hoşuna gittiğini belirtti.
Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu dile getiren De Paul, "Biz bunu her zaman böyle gördük. Karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız güçlü bir rakip var. Onlar da Dünya Kupası'nda tıpkı bizim gibi çok iyi işler yaptı. Çok güzel bir maç olacak. Tabii ki bu tür maçları oynamayı seviyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla böyle maçlardan keyif alıyoruz, bu yüzden yarına hazırız." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Lionel Messi'yle ilgili soruyu yanıtlayan De Paul, yıldız futbolcuyu çok sevdiğini belirterek "Onu sahada keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor. Bu formayla çok şey yaşadı, çok mücadele etti. Bence bu Dünya Kupası'nda tamamen keyif alarak oynuyor. Zihniyetini, nasıl hazırlandığını, her maçı nasıl yaşadığını hepimiz biliyoruz. Arkadaşı olarak onu mutlu ve keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.
Dünya Kupası finali oynamaya bir maç uzakta olmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekleyen De Paul, şunları söyledi:
"Bundan daha güzel bir motivasyon olamaz. Endişeler tabii ki her zaman olacaktır çünkü çok büyük bir takımla, harika oyunculara sahip, harika bir teknik direktöre sahip bir takımla oynuyoruz. Ancak bu tür endişeler işin bir parçası. Biz bu endişeleri kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yarın kesinlikle tüm dünya maçı izleyecek, çok güzel bir gösteri olacak, keyif almaya çalışacağız. Umarım en iyi taraf kazanır."
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.