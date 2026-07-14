Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rodrigo De Paul: "Messi ile oynamak keyif!"

Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul, İngiltere ile oynayacakları yarı final maçı öncesi "Messi sahada keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor. Bu formayla çok şey yaşadı, çok mücadele etti. Bence bu Dünya Kupası'nda tamamen keyif alarak oynuyor." dedi.

calendar 14 Temmuz 2026 21:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Rodrigo De Paul: 'Messi ile oynamak keyif!'
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İngiltere'yle karşılaşacak Arjantin'de orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, Dünya Kupası'nda şu ana kadar iyi işlere imza atmış güçlü bir takımla oynayacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda forma giymenin tüm takımın hoşuna gittiğini belirtti.

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu dile getiren De Paul, "Biz bunu her zaman böyle gördük. Karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız güçlü bir rakip var. Onlar da Dünya Kupası'nda tıpkı bizim gibi çok iyi işler yaptı. Çok güzel bir maç olacak. Tabii ki bu tür maçları oynamayı seviyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla böyle maçlardan keyif alıyoruz, bu yüzden yarına hazırız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Lionel Messi'yle ilgili soruyu yanıtlayan De Paul, yıldız futbolcuyu çok sevdiğini belirterek "Onu sahada keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor. Bu formayla çok şey yaşadı, çok mücadele etti. Bence bu Dünya Kupası'nda tamamen keyif alarak oynuyor. Zihniyetini, nasıl hazırlandığını, her maçı nasıl yaşadığını hepimiz biliyoruz. Arkadaşı olarak onu mutlu ve keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası finali oynamaya bir maç uzakta olmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekleyen De Paul, şunları söyledi:

"Bundan daha güzel bir motivasyon olamaz. Endişeler tabii ki her zaman olacaktır çünkü çok büyük bir takımla, harika oyunculara sahip, harika bir teknik direktöre sahip bir takımla oynuyoruz. Ancak bu tür endişeler işin bir parçası. Biz bu endişeleri kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yarın kesinlikle tüm dünya maçı izleyecek, çok güzel bir gösteri olacak, keyif almaya çalışacağız. Umarım en iyi taraf kazanır."

 
 
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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