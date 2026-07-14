CANLI | Fransa - İspanya
2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa ile İspanya karşılaşıyor.
FRANSA: 0
İSPANYA: 1
22' Oyarzabal (P)
🇪🇸 İspanya, Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle yarı finalde 1-0 önde!pic.twitter.com/OdIvIaZXfz
— Sporx (@sporx) July 14, 2026
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Olise, Barcola, Dembele, Mbappe.
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Çekya
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|2
|2
|10
|-8
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Brezilya
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|2
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|Fas
|3
|2
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|3
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|7
|3
|İskoçya
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|-3
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|Haiti
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|2
|8
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|4
|Curacao
|3
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|2
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
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|4
|6
|7
|2
|Japonya
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|1
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
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|2
|12
|-10
|0
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|O
|G
|B
|M
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|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
|2
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|6
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|Mısır
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|Yeni Zelanda
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|0
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|Suudi Arabistan
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|1
|5
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|2
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
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|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
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|Norveç
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|3
|Senegal
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|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
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|Arjantin
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|3
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|2
|Avusturya
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|Cezayir
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|-2
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|4
|Ürdün
|3
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|3
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|8
|-5
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|Takımlar
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|B
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|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
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|3
|7
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|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
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|7
|2
|Hırvatistan
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|Panama
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