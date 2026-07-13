Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Adrien Rabiot: "Yamal'a özel planımız yok"

Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı tek bir oyuncuya değil, takım oyununa odaklanacaklarını söyledi.

calendar 13 Temmuz 2026 23:14 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 01:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Adrien Rabiot: 'Yamal'a özel planımız yok'
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Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, 2026 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile oynayacakları yarı finalde Lamine Yamal için özel bir planları olmadığını, İspanya Milli Takımı'na odaklandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas kentindeki SMU Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, İspanyol yıldız Lamine Yamal'a karşı özel bir planları olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır, Yamal'a karşı özel bir planımız yok. Biz tek bir oyuncuya odaklanmak yerine İspanya takımına odaklanıyoruz. Onların her seviyede tehlikeli olduklarını biliyoruz. Yamal ya da diğerleri, topa sahip olma konusunda, ceza sahasına yakın alanlara atak yapmada ve kombine oyunlarda etkililer. Bu yüzden bireysel bir performanstan ziyade bu takım ayarlarına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Rabiot, "İspanya'yı yeneceğinizi size ne düşündürüyor" sorusu üzerine, "Bunu sahada göreceğiz. Odaklanmış durumdayız, şu ana kadar sergilediğimiz performanstan dolayı elbette kendimize güveniyoruz ve zaten öyle de olmalıyız. Ancak her zaman, turnuvanın başından beri bizi tanımlayan o mütevazılıkla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki uyum ve kenetlenmenin üst düzeyde olduğunu belirten Rabiot, "Bence bu başarının önemli bölümü buradan geliyor. Bunlar sahaya da yansıyan şeyler. Her şeyi feda etme arzusu var. Aynı zamanda hocanın Fransa takımının başındaki son turnuvası olabileceğini bilmek de etkili. Doğru zamanda olduğumuzu hissettiren pek çok şey var." dedi.

KOUNDE: "UMUYORUZ Kİ BAYRAM GÜZEL OLACAK"

27 yaşındaki savunma oyuncusu Jules Kounde ise İspanya'nın gücünü her zaman kolektif oyundan aldığını belirterek, "Bence bu hala onların DNA'larının büyük bir parçası. Her zaman bu oyun tarzıyla rakibi köşeye sıkıştırmaya, topun arkasından koşturarak yorgunluk yaratmaya ve alanlar bularak rakibi hataya zorlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kounde, yarı final maçının Fransa'da milli bayrama denk gelmesiyle ilgili soruyu, "14 Temmuz, milli bayram. Aynı zamanda ne yazık ki birkaç yıldır bir yas tarihi, özellikle de Nice'teki saldırılar nedeniyle. Fransızları gerçekten gururlandırmak istediğimiz bir tarih. Tüm desteğin farkındayız, gerçekten çok büyük bir coşku görüyoruz ve bu içimizi ısıtıyor. Bunun ötesinde bu maç büyük riskleri olan bir yarı final. Umuyoruz ki bayram güzel olacak." şeklinde yanıtladı.

İki takımın da ofansif ve topa sahip olmayı sevdiğini aktaran Kounde, "Biz de topla oynamaktan ve rakibi geriye yaslamaktan keyif alan bir takımız; aynı zamanda biraz daha geride oynayıp geçiş oyunlarından da yararlanabiliriz çünkü buna uygun kalitemiz var. Bu yüzden yarın bizim de topa sahip olmamız gerekeceğini hesaba katıyoruz çünkü İspanya'ya karşı topu 90 dakika boyunca onlara bırakamazsınız. En sonunda alan bulurlar, sizi yorarlar ve bu iyi olmaz." diye konuştu.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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