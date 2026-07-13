Samuel Eto'o'dan Mbappe'ye destek
Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye yönelik kibir eleştirilerine katılmadığını söyledi. Kamerunlu eski futbolcu, Mbappe'de kibir değil, şampiyonların ihtiyaç duyduğu özgüveni gördüğünü ifade etti.
Samuel Eto'o, Mbappe'nin kazanmayı seven ve hırslarının peşinden giden bir lider olduğunu belirtti.
Eto'o, "O, kazanmayı seven ve hırslarının peşinden koşan bir lider. Bazıları onun özgüvenini kibirle karıştırıyor ve bazen de eleştirilerini haklı çıkarmak için kullanıyor ki ben bunu aşırı ve hatta haksız buluyorum." ifadelerini kullandı.
"ONDA KİBİR GÖRMÜYORUM"
Kamerunlu eski futbolcu, Kylian Mbappe'ye yönelik kibir yorumlarına katılmadığını dile getirdi.
Eto'o, "Şahsen ben onda kibir görmüyorum. Şampiyonların ihtiyaç duyduğu özgüveni görüyorum." dedi.
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|Japonya
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|4
|Tunus
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|12
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|A
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|Av.
|P
|1
|Belçika
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|Mısır
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|Suudi Arabistan
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|Ürdün
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|Portekiz
|3
|1
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|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
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|4
|4
|Özbekistan
|3
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|1
|İngiltere
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|2
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|7
|2
|Hırvatistan
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|5
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|3
|Gana
|3
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