Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'dan yeni Dünya Kupası planı! Hedef 64 takım

FIFA'nın, 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısını 64'e çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi.

calendar 12 Temmuz 2026 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan yeni Dünya Kupası planı! Hedef 64 takım
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
FIFA'nın, Dünya Kupası'nı daha da büyütecek yeni bir proje üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısını 64'e çıkarmayı planlıyor. Turnuvanın, Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde, Güney Amerika'da oynanacak üç açılış maçıyla düzenlenmesi planlanıyor.

48 TAKIMDAN SONRA YENİ HEDEF

Haberde, 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla düzenlenmesinin finansal açıdan büyük başarı sağlaması ve küresel ilgi görmesinin ardından FIFA yönetiminin yeni bir genişleme planını gündemine aldığı ifade edildi. Üye federasyonlardan gelen gelir beklentilerinin de bu süreçte etkili olduğu aktarıldı.

"HER ULUS DÜNYA KUPASI'NA KATILMA HAYALİ KURMALI"

Öte yandan blue Sport'a konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması konusunun turnuva sonrasında ilgili komitelerde değerlendirileceğini söyledi.

Infantino, "Dünya Kupası'nı sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar." ifadelerini kullandı.

Planın hayata geçirilmesi halinde, 2030 Dünya Kupası, futbol tarihinin en fazla takımın mücadele ettiği organizasyonu olacak.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
FIFA
FIFA'dan yeni Dünya Kupası planı! Hedef 64 takım
Murat Yakın:
Murat Yakın: "Bu şekilde elenmek üzücü"
Leandro Paredes
Leandro Paredes'den İngiltere maçı için itiraf!
Cristian Romero:
Cristian Romero: "Canımızı ortaya koyacağız!"
Julian Alvarez
Julian Alvarez'den golü için itiraf!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön