Pedro Porro: 'Fransa'ya karşı hazır olacağız'

İspanyol sağ bek, Dallas kentindeki Cotton Bowl Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
26 yaşındaki oyuncu, "Fransa, Boston'da olduğu maç hariç saat dilimi değiştirmedi, siz ise 10 bin kilometre daha fazla uçtunuz. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz?" sorusuna, "Kendi adıma konuşursam çok hissetmiyorum. Günden güne seyahat ediyoruz, yukarı aşağı gidiyoruz, kaç kilometre yaptığımıza bakmıyoruz bile. Şimdi bu maç için toparlanabildik ve yarınki maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.
Teknik direktör Luis de La Fuente'nin kendileri için önemine değinen Porro, "Her şeyden önce, bize bir aile olduğumuzu aşıladı. Bana ilk dakikadan itibaren her zaman o güveni verdi. Oynasan da oynamasan da önemli olduğunu hissettiriyor. Bu, bir insan hakkında çok şey anlatır." dedi.
Porro, "İspanya'nın oynadığı diğer Dünya Kupası yarı finalinden ne hatırlıyorsun?" sorusu üzerine, "Köyümde izledim çünkü çok küçüktüm. Tek hatırladığım Dünya Kupası'nı kazandığımızda köyümdeki İspanya Meydanı'ndaki havuzda yüzüyordum. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynayabilme sırası bana gelirse bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Maçın favorisinin olmadığını aktaran Porro, "Bence ikisi de harika milli takımlar. Yarın çok güzel bir maç olacak, aynı zamanda çok zor olacak. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynuyorsan her zaman özeldir. Karşındaki rakip kim olursa olsun her zaman iyi bir rakip olacaktır çünkü buraya kadar iyi bir kupa serüveni getirmiştir. Bu maçta oynamak bize ekstra bir motivasyon veriyor. Özellikle de bu Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bildiğimiz Fransa'ya karşı. Kesinlikle hazır olacağız." diye konuştu.
"HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE"
İspanyol kanat oyuncusu Alex Baena ise "Dünyanın en iyi iki milli takımının karşı karşıya geleceği çok güzel bir maç olacak. Seyircilerin kesinlikle keyif alacağı, seyir zevki yüksek bir müsabaka. Onlara karşı daha önce defalarca oynadık. Her şey bizim lehimize ve umarım yarın da aynısı olur." ifadelerini kullandı.
İki takımın da çok iyi hücum yeteneği olduğunu vurgulayan Baena, "Biz kazanalım da, sonuç ne olursa olsun fark etmez. Eğer goller olacaksa, umarım bu gollerin çoğu bizim tarafımızdan gelir." dedi.
Baena, bugün Lamine Yamal'ın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Onunla sahayı paylaşmak, onunla oynamak çok kolay. Sahip olduğu yeteneği, seviyesini biliyoruz. Bunu yavaş yavaş daha da fazla gösterecektir. Saha dışında ise süper keyifli birisi; çok güler, şakalar yapar. Bizimle olmasından dolayı çok mutlu ve neşeliyiz. Umarım daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." şeklinde görüş belirtti.
Fransa karşısında topa sahip olmaya çalışacaklarını belirten Baena, "Onlar topa sahip olduklarında ve hücum geçişleri yaptıklarında daha rahatlar. Ama biz her maçta yaptığımızı yapmaya çalışacağız, topa sahip olmak, rakibe avantaj sağlamamak için mümkün olduğunca az top kaybı yapmak. Umarım yarın bunu çok daha iyi kontrol edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.