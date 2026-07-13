Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pedro Porro: "Fransa'ya karşı hazır olacağız"

İspanya Milli Takımı oyuncusu Pedro Porro, 2026 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile oynayacakları yarı final maçına maksimum düzeyde odaklandıklarını söyledi.

calendar 13 Temmuz 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Pedro Porro: 'Fransa'ya karşı hazır olacağız'
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İspanyol sağ bek, Dallas kentindeki Cotton Bowl Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki oyuncu, "Fransa, Boston'da olduğu maç hariç saat dilimi değiştirmedi, siz ise 10 bin kilometre daha fazla uçtunuz. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz?" sorusuna, "Kendi adıma konuşursam çok hissetmiyorum. Günden güne seyahat ediyoruz, yukarı aşağı gidiyoruz, kaç kilometre yaptığımıza bakmıyoruz bile. Şimdi bu maç için toparlanabildik ve yarınki maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.

Teknik direktör Luis de La Fuente'nin kendileri için önemine değinen Porro, "Her şeyden önce, bize bir aile olduğumuzu aşıladı. Bana ilk dakikadan itibaren her zaman o güveni verdi. Oynasan da oynamasan da önemli olduğunu hissettiriyor. Bu, bir insan hakkında çok şey anlatır." dedi.

Porro, "İspanya'nın oynadığı diğer Dünya Kupası yarı finalinden ne hatırlıyorsun?" sorusu üzerine, "Köyümde izledim çünkü çok küçüktüm. Tek hatırladığım Dünya Kupası'nı kazandığımızda köyümdeki İspanya Meydanı'ndaki havuzda yüzüyordum. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynayabilme sırası bana gelirse bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın favorisinin olmadığını aktaran Porro, "Bence ikisi de harika milli takımlar. Yarın çok güzel bir maç olacak, aynı zamanda çok zor olacak. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynuyorsan her zaman özeldir. Karşındaki rakip kim olursa olsun her zaman iyi bir rakip olacaktır çünkü buraya kadar iyi bir kupa serüveni getirmiştir. Bu maçta oynamak bize ekstra bir motivasyon veriyor. Özellikle de bu Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bildiğimiz Fransa'ya karşı. Kesinlikle hazır olacağız." diye konuştu.

 "HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE"

İspanyol kanat oyuncusu Alex Baena ise "Dünyanın en iyi iki milli takımının karşı karşıya geleceği çok güzel bir maç olacak. Seyircilerin kesinlikle keyif alacağı, seyir zevki yüksek bir müsabaka. Onlara karşı daha önce defalarca oynadık. Her şey bizim lehimize ve umarım yarın da aynısı olur." ifadelerini kullandı.

İki takımın da çok iyi hücum yeteneği olduğunu vurgulayan Baena, "Biz kazanalım da, sonuç ne olursa olsun fark etmez. Eğer goller olacaksa, umarım bu gollerin çoğu bizim tarafımızdan gelir." dedi.

Baena, bugün Lamine Yamal'ın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Onunla sahayı paylaşmak, onunla oynamak çok kolay. Sahip olduğu yeteneği, seviyesini biliyoruz. Bunu yavaş yavaş daha da fazla gösterecektir. Saha dışında ise süper keyifli birisi; çok güler, şakalar yapar. Bizimle olmasından dolayı çok mutlu ve neşeliyiz. Umarım daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Fransa karşısında topa sahip olmaya çalışacaklarını belirten Baena, "Onlar topa sahip olduklarında ve hücum geçişleri yaptıklarında daha rahatlar. Ama biz her maçta yaptığımızı yapmaya çalışacağız, topa sahip olmak, rakibe avantaj sağlamamak için mümkün olduğunca az top kaybı yapmak. Umarım yarın bunu çok daha iyi kontrol edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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