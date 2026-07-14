MANU'dan üçüncü transfer: Tielemans!

Manchester United, Aston Villa'dan Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar 29 yaşındaki yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla mücadele eden Tielemans, turnuvanın ardından Premier Lig devine katıldı. Teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki ManU, Tielemans'la üçüncü yaz transferini gerçekleştirdi.
Son 3 sezondur Aston Villa forması giyen Tielamans için 41 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiği belirtildi.
Paylaşılan transfer videosunda Tielemans, "Manchester United sizi çağırdığında iki kez düşünmezsiniz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ ZAFERİ
Geçen sezon Aston Villa formasıyla yedi asist yapan oyuncu, SC Freiburg'a karşı oynanan finalde açılış golünü atarak kulübünün UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına katkı sağladı. Tielemans, Premier Lig'deki hücum oyuncuları ve orta sahalar arasında, her 100 pasta en fazla savunma hattı kıran isim olurken, baskı altındayken en çok hat kıran pası atan ikinci oyuncu olarak da öne çıktı.
MANU'NUN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ
Premier Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen United, pazartesi günü de Brezilyalı orta saha Andrey Santos'u açıklamıştı. Bu transfer için de Chelsea'ye 56 milyon euro ödendi.
Manchester ekibi ilk transferini tecrübeli kaleci Karl Darlow'la yapmıştı.
Son 3 sezondur Aston Villa forması giyen Tielamans için 41 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiği belirtildi.
Paylaşılan transfer videosunda Tielemans, "Manchester United sizi çağırdığında iki kez düşünmezsiniz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ ZAFERİ
Geçen sezon Aston Villa formasıyla yedi asist yapan oyuncu, SC Freiburg'a karşı oynanan finalde açılış golünü atarak kulübünün UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına katkı sağladı. Tielemans, Premier Lig'deki hücum oyuncuları ve orta sahalar arasında, her 100 pasta en fazla savunma hattı kıran isim olurken, baskı altındayken en çok hat kıran pası atan ikinci oyuncu olarak da öne çıktı.
MANU'NUN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ
Premier Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen United, pazartesi günü de Brezilyalı orta saha Andrey Santos'u açıklamıştı. Bu transfer için de Chelsea'ye 56 milyon euro ödendi.
Manchester ekibi ilk transferini tecrübeli kaleci Karl Darlow'la yapmıştı.