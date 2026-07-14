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Beşiktaş ve Galatasaray'da ortak hedef: Arthur Theate

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen stoper Arthur Theate'nin transferi için temaslara başladı. Galatasaray da 26 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş ve Galatasaray'da ortak hedef: Arthur Theate
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Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde Arthur Theate için karşı karşıya gelebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bşeiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Galatasaray da savunma hattında yaşanabilecek bir ayrılığa karşı Theate'nin durumunu yakından takip ediyor.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Theate, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Arthur Theate'nin, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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