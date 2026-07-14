Galatasaray'dan Davinson Sanchez için rest!

Como'nun Davinson Sanchez transferinde yoğun presi Galatasaray cephesini bezdirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan kulübünün yaptığı 25 milyon Euro'luk teklif de geri çevrildi. Davinson Sanchez'le anlaşmaya varan Como, uzun süredir Galatasaray Yönetimi'ni ikna etmeye çalışıyor.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin ise sonunda rest çektiği ve "35 milyon Euro'nun altında gelecek hiçbir teklifi kabul etmiyoruz." dediği öğrenildi.
30 yaşındaki stoperin Galatasaray'la 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.
Galatasaray forması altında toplamda 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 10 gol ve 4 asistle skor katkısı da sağladı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin ise sonunda rest çektiği ve "35 milyon Euro'nun altında gelecek hiçbir teklifi kabul etmiyoruz." dediği öğrenildi.
30 yaşındaki stoperin Galatasaray'la 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.
Galatasaray forması altında toplamda 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 10 gol ve 4 asistle skor katkısı da sağladı.