Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı mağlup etti!

Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında HNK Gorica'yı Armstrong ve Juan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle başladı.

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calendar 13 Temmuz 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 01:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı mağlup etti!
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Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi HNK Gorica'yı 2-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe; Arda Çimen, Ogün Bayrak, Sundberg, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Rhaldney, Antunes, Janderson, Armstrong 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini, 28. dakikada Armstrong ve ikinci yarıda oyuna giren Juan 49. dakikada kaydetti.

Öte yandan, yeni transferler Sundberg, Matos ve Armstong ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi.

İzmir temsilcisi Göztepe'nin kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar 4 hazırlık maçı daha oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.

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