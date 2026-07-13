Draymond Green, LeBron James'i Warriors'a ikna etmeye çalışıyor

Draymond Green, kendi podcast yayınında son birkaç günü LeBron James ile birlikte geçirdiğini ve yıldız oyuncuyu Golden State Warriors'a katılması için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oyuncu opsiyonundaki 27.7 milyon dolarlık hakkından vazgeçerek sınırsız serbest oyuncu konumuna gelen Green'in bu hamleyi, James'in Warriors'a katılması halinde takımın maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla yaptığı belirtiliyor.
Green ile James son yıllarda yakın dostluklarıyla bilinirken, iki oyuncunun da menajerliğini Rich Paul üstleniyor.
LeBron James'in ise kariyerine Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets seçenekleri arasından birinde devam etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
Green, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kardeş gibiyiz. Böyle bir fırsatı değerlendirip ona fikrimi söylememek bana yakışmazdı. Birkaç gün boyunca birlikte vakit geçirip de hiçbir noktada 'Dostum, konuşmamız lazım. Neler oluyor? Ne yapıyoruz?' dememem delilik olurdu. Elbette bunu yaptım. Ve elbette sunduğum fikirler de oldukça iyiydi. Bu konuda fena olduğumu düşünmüyorum. Bunun bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini ya da bir sonuca yol açıp açmayacağını bilmiyorum. Umarım açar."
Green sözlerini şöyle sürdürdü:
"Paylaştığım şeylerin onun kafasını biraz olsun çalıştıracağını düşünüyorum. Bence henüz kesin bir karar verilmiş değil. Ama verilmiş olsa bile, anlattıklarımın insanı bir kez daha düşünmeye sevk edeceğine inanıyorum."
Green ile James son yıllarda yakın dostluklarıyla bilinirken, iki oyuncunun da menajerliğini Rich Paul üstleniyor.
LeBron James'in ise kariyerine Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets seçenekleri arasından birinde devam etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
Green, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kardeş gibiyiz. Böyle bir fırsatı değerlendirip ona fikrimi söylememek bana yakışmazdı. Birkaç gün boyunca birlikte vakit geçirip de hiçbir noktada 'Dostum, konuşmamız lazım. Neler oluyor? Ne yapıyoruz?' dememem delilik olurdu. Elbette bunu yaptım. Ve elbette sunduğum fikirler de oldukça iyiydi. Bu konuda fena olduğumu düşünmüyorum. Bunun bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini ya da bir sonuca yol açıp açmayacağını bilmiyorum. Umarım açar."
Green sözlerini şöyle sürdürdü:
"Paylaştığım şeylerin onun kafasını biraz olsun çalıştıracağını düşünüyorum. Bence henüz kesin bir karar verilmiş değil. Ama verilmiş olsa bile, anlattıklarımın insanı bir kez daha düşünmeye sevk edeceğine inanıyorum."