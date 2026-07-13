Morant: 'Portland farklı bir Ja görecek'

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda silah göstermesi nedeniyle iki kez ceza alan ve geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies Başantrenörü Tuomas Iisalo ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ja Morant, artık aynı kişi olmadığını ve haksız şekilde "kötü adam" olarak gösterildiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Morant, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaptığım şeyleri yaptım, evet. Ancak bunlar zaten ele alındı ve çözüldü. O günden bu yana hiçbir şey yaşanmamış olmasına rağmen yıllar sonra hâlâ bunların konuşulmasını anlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer gerçekten düşündüğünüz kişi olsaydım, bugün burada benimle konuşuyor olmazdınız. Ben de burada olmazdım."
Portland Trail Blazers, Morant'ı haziran ayında Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten kadrosuna katmıştı. İki kez All-Star seçilen oyun kurucunun sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon baldırındaki ağrılar ve sol dirseğindeki UCL burkulması nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebilen Morant, sahada olduğu dönemde de kariyerinin en zorlu sezonlarından birini geçirdi. Yıldız oyuncu, maç başına 19.5 sayı ortalaması yakalarken kariyerinin en düşük isabet yüzdesi olan %41 ile şut attı. Üç sayı çizgisinin gerisinden %23.5 isabet oranında kalan Morant, pota çevresindeki şutlarında ise yalnızca %61 isabet buldu. Cleaning the Glass verilerine göre bu oran, oyun kurucular arasında yüzde 42'lik dilime karşılık geliyor.
Morant, Portland'daki yeni kariyer dönemine büyük heyecanla başladığını da belirtti.
"Portland'da olduğum için heyecanlıyım. Bir an önce işe koyulmaya hazırım." diyen Morant, "Memphis'te geçirdiğim zaman için kesinlikle minnettarım. Orası her zaman benim evim olacak. Ama artık çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer gerçekten düşündüğünüz kişi olsaydım, bugün burada benimle konuşuyor olmazdınız. Ben de burada olmazdım."
Portland Trail Blazers, Morant'ı haziran ayında Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten kadrosuna katmıştı. İki kez All-Star seçilen oyun kurucunun sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon baldırındaki ağrılar ve sol dirseğindeki UCL burkulması nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebilen Morant, sahada olduğu dönemde de kariyerinin en zorlu sezonlarından birini geçirdi. Yıldız oyuncu, maç başına 19.5 sayı ortalaması yakalarken kariyerinin en düşük isabet yüzdesi olan %41 ile şut attı. Üç sayı çizgisinin gerisinden %23.5 isabet oranında kalan Morant, pota çevresindeki şutlarında ise yalnızca %61 isabet buldu. Cleaning the Glass verilerine göre bu oran, oyun kurucular arasında yüzde 42'lik dilime karşılık geliyor.
Morant, Portland'daki yeni kariyer dönemine büyük heyecanla başladığını da belirtti.
"Portland'da olduğum için heyecanlıyım. Bir an önce işe koyulmaya hazırım." diyen Morant, "Memphis'te geçirdiğim zaman için kesinlikle minnettarım. Orası her zaman benim evim olacak. Ama artık çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.