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Paulo Dybala, Roma'ya imzayı atıyor

Roma, sözleşmesi biten Paulo Dybala ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Arjantinli yıldız ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paulo Dybala, Roma'ya imzayı atıyor
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Roma, sözleşmesi biten Paulo Dybala'yı kadrosunda tutmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma ve Paulo Dybala, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Arjantinli yıldız, Roma ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede uzatma opsiyonu yer almayacak.

Dybala, Roma'da yeni sözleşmesinden bonuslar hariç 3 milyon euro kazanacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İtalyan ekibinin Dybala'nın yeni sözleşmesini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

ROMA PERFORMANSI

2022'den bu yana Roma forması giyen 32 yaşındaki Dybala, İtalyan ekibinde 140 maçta 45 gol attı ve 30 asist yaptı.

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