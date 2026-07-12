Galatasaray'da imza yükleniyor: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, önemli yol aldı ve İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.
Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
ROMANO DA DUYURDU
Fabrizio Romano da Ugochukwu için anlaşmanın tamamlandığını ve genç oyuncunun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılara imza atacağını duyurdu.
Romano'nun haberine göre, Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray'a toplam maliyeti 30 milyon euro'nun altında olacak.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu'ya daha önce İspanya'dan 2, Fransa'dan ise 1 takımın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Bu teklifleri geri çeviren genç oyuncu, Galatasaray ile anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
ROMANO DA DUYURDU
Fabrizio Romano da Ugochukwu için anlaşmanın tamamlandığını ve genç oyuncunun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılara imza atacağını duyurdu.
Romano'nun haberine göre, Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray'a toplam maliyeti 30 milyon euro'nun altında olacak.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu'ya daha önce İspanya'dan 2, Fransa'dan ise 1 takımın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Bu teklifleri geri çeviren genç oyuncu, Galatasaray ile anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.