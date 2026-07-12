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Trabzonspor'da son aday: Dairo Osorio

Midtjylland forması giyen Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 12:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da son aday: Dairo Osorio
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-Mavililer'in gündeminde, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Şilili yıldız Dario Osorio'nun da bulunduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Osorio, Danimarka ekibi Midtjylland ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme altında bulunuyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Şilili futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uygun olması transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

PRESTIANNI'DE DURUM

Prestianni transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Portekiz temsilcisinin peşinat konusunda yüksek talepte bulunması nedeniyle beklemeye geçti. Arjantinli genç oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, yönetim alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

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