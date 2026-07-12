Galatasaray raporlarını istedi: Evan Ferguson

Galatasaray, orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için gün sayarken forvet konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY'A ÖNERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi üzerine Jhon Duran transferini askıya alan sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi: Evan Ferguson…
Bonservisi Brighton'da bulunan, geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 2004'lü forvet, İtalya'dan ayrıldı. İtalyan ekibi, 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.
RAPORLARI İSTENDİ
Ferguson, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken Brighton kiralık seçeneğine sıcak bakıyor. Galatasaray, geçen sene ağır bir ayak bileği sakatlığı yaşayan ve 4.5 ay sahalardan uzak kalan İrlandalı santrforun sağlık raporlarını talep etti. Olumsuzluk görülmezse hamle yapılacak.
Ferguson, geçen sezon 22 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
GALATASARAY'A ÖNERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi üzerine Jhon Duran transferini askıya alan sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi: Evan Ferguson…
Bonservisi Brighton'da bulunan, geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 2004'lü forvet, İtalya'dan ayrıldı. İtalyan ekibi, 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.
RAPORLARI İSTENDİ
Ferguson, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken Brighton kiralık seçeneğine sıcak bakıyor. Galatasaray, geçen sene ağır bir ayak bileği sakatlığı yaşayan ve 4.5 ay sahalardan uzak kalan İrlandalı santrforun sağlık raporlarını talep etti. Olumsuzluk görülmezse hamle yapılacak.
Ferguson, geçen sezon 22 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.