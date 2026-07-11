Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Cherif kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ
İlk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını da farklı kazanarak hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.
DİKKAT ÇEKEN HÜCUM PERFORMANSI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin II maçlık performansı;
-Atılan Gol: 9
-Yenilen Gol: 0
-Şut: 39
-Gol Beklentisi: 4.39
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Cherif kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ
İlk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını da farklı kazanarak hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.
DİKKAT ÇEKEN HÜCUM PERFORMANSI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin II maçlık performansı;
-Atılan Gol: 9
-Yenilen Gol: 0
-Şut: 39
-Gol Beklentisi: 4.39
⚽️GOL: 52' Cherif
📍Fenerbahçe 4-0 Pogon Szczecin
pic.twitter.com/j7FDandUD5
— Sporx (@sporx) July 11, 2026
⚽️GOL: 48' Cherif
📍Fenerbahçe 3-0 Pogon Szczecin
pic.twitter.com/NUR8sUSziJ
— Sporx (@sporx) July 11, 2026
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
⚽️GOL: 23' Musaba
📍Fenerbahçe 2-0 Pogon Szczecinpic.twitter.com/QVfl8DPz9D https://t.co/hzoAeINQZW
— Sporx (@sporx) July 11, 2026