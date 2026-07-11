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Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup ederek yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti!
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.  

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Cherif kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ

İlk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını da farklı kazanarak hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

DİKKAT ÇEKEN HÜCUM PERFORMANSI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin II maçlık performansı;

-Atılan Gol: 9
-Yenilen Gol: 0
-Şut: 39
-Gol Beklentisi: 4.39

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