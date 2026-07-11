12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
15:00
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
4-2DA
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
1-237'
11 Temmuz
Nancy-Troyes
0-111'

Trabzonspor bitiriyor: Tolu Arokodare

Trabzonspor, Wolverhampton'dan Tolu Arokodare'nin transferi için geri sayıma geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 11:36
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor bitiriyor: Tolu Arokodare
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Wolverhampton ile Tolu Arokodare transferinde son viraja girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu için dört koldan taarruza geçildi. Wolverhampton'la masaya oturan bordo-mavili idareciler, 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

İngilizler geçen sezon Genk'ten 26 milyon Euro'ya aldıkları forveti daha düşük bir rakama bırakmak istemiyor. Görüşmeler satın alma opsiyonundaki rakamın artırılması üzerinden devam ediyor.

Paul Onuachu da Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptı, kulüp ve şehir hakkında olumlu bilgiler verdi.

Geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta bin 408 dakika süre alan Arokodare, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.