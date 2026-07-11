Galatasaray'a Reijnders yanıtı: 50 milyon euro

Galatasaray, Manchester City'den orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George Gardi'nin Manchester City forması giyen Hollandalı yıldızın şartlarını yönetime ilettiği ve oyuncu cephesiyle ilk nabız yoklamasını yaptığı öğrenildi.
50 MİLYON EURO BEKLENİYOR
27 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, Gabriel Sara'nın olası satışına bağlı olarak bu transferde harekete geçilecek.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Tijjani Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.
50 MİLYON EURO BEKLENİYOR
27 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, Gabriel Sara'nın olası satışına bağlı olarak bu transferde harekete geçilecek.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Tijjani Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.