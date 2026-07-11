12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
15:00
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
4-2DA
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
1-237'
11 Temmuz
Nancy-Troyes
0-111'

Galatasaray'a Reijnders yanıtı: 50 milyon euro

Manchester City, Galatasaray'ın ilgilendiği Tijjani Reijnders için 50 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 09:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Reijnders yanıtı: 50 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Manchester City'den orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla George Gardi'nin Manchester City forması giyen Hollandalı yıldızın şartlarını yönetime ilettiği ve oyuncu cephesiyle ilk nabız yoklamasını yaptığı öğrenildi.

50 MİLYON EURO BEKLENİYOR

27 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, Gabriel Sara'nın olası satışına bağlı olarak bu transferde harekete geçilecek.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Tijjani Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.