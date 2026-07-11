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Galatasaray'da Gabriel Sara planı

Galatasaray, 30 milyon euro'luk teklif gelmesi halinde Gabrie Sara için transfer görüşmesi yapmaya sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 10:42
Galatasaray'da Gabriel Sara planı
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Bu süreçte takımdaki geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için sarı-kırmızılı yönetimin kararı netleşmeye başladı.

İNGİLTERE'DEN TAKİP

Sezon içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Gabriel Sara'nın, bu süreçte transfer gündeminde geri planda kaldığı öğrenildi. Buna rağmen özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

30 MİLYON EURO

Galatasaray cephesi ise başarılı oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Teknik heyetin de kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı yıldız için beklentinin karşılanmaması durumunda Galatasaray'ın oyuncuyla yola devam edeceği öğrenildi. Yönetim, hem sportif katkıyı hem de olası yüksek bonservis gelirini göz önünde bulundurarak süreci dikkatle yönetmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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