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Beşiktaş'ta Nübel transferinin perde arkası!

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel'in transferinin perde arkasında, eski takım arkadaşı Manuel Neuer ile yaşadığı kriz olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Nübel transferinin perde arkası!
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Kalede büyük bir değişime giden Beşiktaş, altyapıdan bu yana 13 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırırken Alman kaleci Alexander Nübel ile milli kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanların Manuel Neuer'den sonra kaleyi devralacak isim olarak gördüğü Alexander Nübel'in Beşiktaş'a gelmesinin perde arkasında ise bu eski iki takım arkadaşı arasında yaşanan soğuk rüzgarlar olduğu ortaya çıktı.

Focus'ta gazeteci Johannes Mittermeier transferin perde arkasını yazdı.

Başa dönecek olursak; 33 yaşındaki Nübel, altı yıl önce Schalke'den Bayern'e transfer edildi.

MİLLİ TAKIMDA KRİZ

Ancak burada Neuer'i aşıp bir türlü kaleye geçemedi. Sadece dört maçta Bayern formasıyla yer alırken, sonraki yıllarını Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak geçirdi.

Nübel, Stuttgart'taki başarılı performansının ardından Bayern ile sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış olsa da Neuer ile arasındaki soğukluğu aşamadı.

Neuer'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda Nübel'i istememesi krize yol açtı. Kaleci antrenörü istifanın eşiğine geldi. Sonunda Neuer'in istediği Jonas Urbik dördüncü kaleci olarak kadroya alındı, gönlü yapıldı. Nübel, gelen teklif sonrası Bayern'den kaçarcasına ayrılıp Beşiktaş'a imza attı.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta güzel bir hikaye yazmak istiyorum. Bu büyük kulüpte oynamaya hazırım. Sakin, topu kurtarmaya ve oyun kurmaya odaklı bir kaleciyim" sözlerini kullandı.

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