10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi

Aliağa FK, teknik direktörlük görevine Namet Ateş'i getirerek 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 16:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş getirildi. Başkan Turgay Mete'nin katıldığı imza töreni sonrası yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Namet Ateş'le 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Namet Ateş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk teknik direktörlük deneyimini 2024-25 yıllarında Altınordu'da yaşayan 45 yaşındaki teknik adam Altınordu'da altyapı direktörü, Manisa FK'da ise gençlik gelişim sorumlusu olarak görev yaptı. Ateş yardımcı antrenör olarak Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Göztepe, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'da çalıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.