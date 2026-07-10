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Haymanaspor, teknik sorumlu Erkan Öztürk ile devam edecek

Kadınlar 1. Ligi'nden tarihinde ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Haymanaspor, yeni sezon öncesi teknik sorumlu Erkan Öztürk ile yola devam etme kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Haymanaspor, teknik sorumlu Erkan Öztürk ile devam edecek
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Kadınlar 1. Ligi play-off etabını başarıyla tamamlayarak tarihinde ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Haymanaspor, yeni sezon öncesinde teknik sorumlu Erkan Öztürk ile yola devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımımız, teknik sorumlumuz Erkan Öztürk ile yoluna devam ediyor. Yeni sezonda da aynı inanç, aynı hedef ve aynı mücadeleyle başarı için çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

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