Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dunga'dan Türkiye yorumu: "Büyük hayal kırıklığı"

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken veda etmesinin büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

calendar 10 Temmuz 2026 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dunga'dan Türkiye yorumu: 'Büyük hayal kırıklığı'
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ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında İspanya ve Fransa'yı gösterirken, Türkiye'nin erken elenmesine ilişkin, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor." dedi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi.

Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor." dedi.

"İSPANYA VE FRANSA FAVORİ"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi.

Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadedlerini kullandı.

"BİR SONRAKİ TURNUVA İÇİN DAHA İYİ HAZIRLANMALARI GEREKİYOR"

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı takıma gelecek turnuvalar hakkında da tavsiyede bulunan Dunga, "Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Dunga'dan Türkiye yorumu: "Büyük hayal kırıklığı"
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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