Dunga'dan Türkiye yorumu: 'Büyük hayal kırıklığı'

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında İspanya ve Fransa'yı gösterirken, Türkiye'nin erken elenmesine ilişkin, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor." dedi
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi.
Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor." dedi.
"İSPANYA VE FRANSA FAVORİ"
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi.
Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadedlerini kullandı.
"BİR SONRAKİ TURNUVA İÇİN DAHA İYİ HAZIRLANMALARI GEREKİYOR"
Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum." dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor." şeklinde konuştu.
Ay-yıldızlı takıma gelecek turnuvalar hakkında da tavsiyede bulunan Dunga, "Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.