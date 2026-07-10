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Altay'da 3 oyuncuya, 'Bekleyin' çağrısı

Altay yönetimi, kulübe ihtarname gönderen üç futbolcudan kongreyi beklemelerini istedi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da 3 oyuncuya, 'Bekleyin' çağrısı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderen 3 futbolcuya kongreyi beklemeleri konusunda çağrıda bulunulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte altyapıdan yetişen İsa Toygar, Oktay ve Caner alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtar çekmişti. Üç genç oyuncunun sözleşmelerini feshetmemeleri için kulüp idarecilerinin devreye girdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisinde 11 Mayıs'ta başlayıp yarıda kalan olağanüstü genel kurul 16 Temmuz'da tamamlanacak. Yeni yönetimini belirleyecek transfer yasaklısı Altay, kadrosunda yeni bir fire vermek istemiyor. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen genç oyuncular Emre Tangeldi ve Hikmet Çolak ödeme yapılmayınca geçen ay kontratlarını tek taraflı sonlandırmıştı.

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