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Simmons'dan büyük iddia: "LeBron'un Cleveland işi tamam"

NBA yorumcusu Bill Simmons, LeBron James'in bir sonraki durağının Cleveland Cavaliers olacağını öne sürerek yıldız oyuncunun eski takımına dönüş kararını çoktan verdiğini iddia etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Simmons'dan büyük iddia: 'LeBron'un Cleveland işi tamam'
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NBA yorumcusu Bill Simmons, LeBron James'in bir sonraki durağının Cleveland Cavaliers olacağını öne sürerek yıldız oyuncunun eski takımına dönüş kararını çoktan verdiğini iddia etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LeBron James'in geleceğine ilişkin söylentiler sürerken Simmons, deneyimli yıldızın kariyerinde ikinci kez Cavaliers'a dönmesinin artık kesinleştiğini savundu.

Simmons, "The Bill Simmons Podcast" programının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Golden State'in başına gelen talihsiz olay şu; bence LeBron'u ve belki Anthony Davis'i alacaklarını düşündüler. Ama artık çok net şekilde görülüyor ki sadece pazarlıkta koz olarak kullanıldılar. Çünkü LeBron Cleveland'a geri dönüyor."

Program sırasında Joe House'ın bu pazarlık kozundan ne kastettiğini sorması üzerine Simmons kısa ve net bir yanıt verdi:

"Cleveland işi tamam."

Cleveland Cavaliers, LeBron James'i kadrosuna katmak isteyen en güçlü adaylar arasında gösterilirken, Miami Heat ve Philadelphia 76ers da yarışta öne çıkan ekipler arasında bulunuyor.

Bu nedenle birçok çevre, 41 yaşındaki süper yıldız için en olası senaryonun yeniden Cavaliers formasını giymek olduğu görüşünü paylaşıyor.

Habere göre Cavaliers ile yarışan diğer takımlar da James'in Cleveland'a dönmesini engellenmesi en zor ihtimal olarak görüyor.

Son dönemde James'in Cavaliers'a dönüş ihtimalini güçlendiren bazı gelişmeler de yaşandı.

Yıldız oyuncunun Akron'da bulunduğu sırada lise yıllarından takım arkadaşları ve Cavaliers genel menajer yardımcısı Brandon Weems ile birlikte çekilen bir fotoğrafının ortaya çıkması söylentileri daha da artırdı.

Ayrıca Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ın da James'in takıma geri dönmesine sıcak baktığı ve bu fikri desteklediği öne sürüldü.

LeBron James'in geleceğiyle ilgili nihai karar henüz açıklanmasa da basketbol kamuoyu, Bill Simmons'ın iddiasının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla beklemeyi sürdürüyor. Taraftarlar ise kariyerinin rekor niteliğindeki 24. sezonuna çıkmaya hazırlanan James'i yeniden Cavaliers formasıyla izleme ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

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