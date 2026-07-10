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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi!

Sakatlığını atlatan Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında süre almasının beklendiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 10:15
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi!
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Fenerbahçe'ye yeni transferlerinden Vedat Muriqi'nin sakatlığıyla ilgili gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN SPORTS'un haberine göre, deneyimli golcünün tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi.

Kosovalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerin oynayacağı ilk hazırlık karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtildi. Vedat Muriqi'nin ilk maçta yaklaşık 15 ila 20 dakika süre almasının planlandığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Nathan Ake'nin*de Avusturya kampına planlanandan önce katılacağı aktarıldı. Hollandalı savunmacının, 10 Temmuz Cuma günü sarı-lacivertli ekibin kampına dahil olarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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