Muğlaspor'dan orta sahaya genç takviye

1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, genç orta saha oyuncusu Baran Ekiz ile resmi sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ORTA SAHAYA GENÇ TAKVİYE
Muğlaspor, Baran Ekiz transferiyle orta saha hattına genç bir takviye yaptı. Genç futbolcu, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayla mücadele edecek.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ
Baran Ekiz, futbol kariyerinde Denizlispor altyapısı, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Başakşehir U19, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Bornova 1877 formaları giydi.
Genç orta saha oyuncusu son olarak Bornova 1877'de görev yaptı.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
Baran Ekiz, geçen sezon Bornova 1877 formasıyla 18 maçta görev aldı. Genç futbolcu, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için sahada olacak.
Muğlaspor, Baran Ekiz transferiyle orta saha hattına genç bir takviye yaptı. Genç futbolcu, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayla mücadele edecek.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ
Baran Ekiz, futbol kariyerinde Denizlispor altyapısı, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Başakşehir U19, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Bornova 1877 formaları giydi.
Genç orta saha oyuncusu son olarak Bornova 1877'de görev yaptı.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
Baran Ekiz, geçen sezon Bornova 1877 formasıyla 18 maçta görev aldı. Genç futbolcu, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için sahada olacak.