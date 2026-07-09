09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
19:00
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20:00
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
21:00
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
21:00
09 Temmuz
Fransa-Fas
23:00

Muğlaspor'dan orta sahaya genç takviye

1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, transfer çalışmaları kapsamında Baran Ekiz'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, genç orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'dan orta sahaya genç takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, genç orta saha oyuncusu Baran Ekiz ile resmi sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ORTA SAHAYA GENÇ TAKVİYE

Muğlaspor, Baran Ekiz transferiyle orta saha hattına genç bir takviye yaptı. Genç futbolcu, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayla mücadele edecek.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

Baran Ekiz, futbol kariyerinde Denizlispor altyapısı, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Başakşehir U19, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Bornova 1877 formaları giydi.

Genç orta saha oyuncusu son olarak Bornova 1877'de görev yaptı.

GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI

Baran Ekiz, geçen sezon Bornova 1877 formasıyla 18 maçta görev aldı. Genç futbolcu, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için sahada olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.