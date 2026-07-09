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Fenerbahçe'de Adil Demirbağ sesleri!

Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'ı transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 10:48
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Adil Demirbağ sesleri!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Nathan Ake transferinin ardından yerli rotasyonunu da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTEYE EKLENDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Adil Demirbağ'ın transfer listesine eklendi. Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

YERLİ TAKVİYESİ ÖNCELİKTE

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını dikkate alan Fenerbahçe'nin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiği ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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