Fenerbahçe'de Adil Demirbağ sesleri!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Nathan Ake transferinin ardından yerli rotasyonunu da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTEYE EKLENDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Adil Demirbağ'ın transfer listesine eklendi. Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
YERLİ TAKVİYESİ ÖNCELİKTE
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını dikkate alan Fenerbahçe'nin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiği ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Nathan Ake transferinin ardından yerli rotasyonunu da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTEYE EKLENDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Adil Demirbağ'ın transfer listesine eklendi. Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
YERLİ TAKVİYESİ ÖNCELİKTE
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını dikkate alan Fenerbahçe'nin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiği ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.