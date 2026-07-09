İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Marco Asensio

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Marco Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı tam anlamıyla sergileyemeyen İspanyol yıldızın, yeni sezona hazır bir şekilde girdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ
Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Marco Asensio'nun teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtildi. Tamamen sakatlığını atlatan deneyimli futbolcunun yeni sezona yüksek motivasyonla hazırlandığı aktarıldı.
HÜCUMUN MERKEZİNDE OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yeni sezonda hücum organizasyonlarını Marco Asensio üzerine kurmayı planladığı öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, İspanyol yıldızı hücumun merkezinde görevlendirerek takımın en önemli kozlarından biri haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı tam anlamıyla sergileyemeyen İspanyol yıldızın, yeni sezona hazır bir şekilde girdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ
Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Marco Asensio'nun teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtildi. Tamamen sakatlığını atlatan deneyimli futbolcunun yeni sezona yüksek motivasyonla hazırlandığı aktarıldı.
HÜCUMUN MERKEZİNDE OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yeni sezonda hücum organizasyonlarını Marco Asensio üzerine kurmayı planladığı öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, İspanyol yıldızı hücumun merkezinde görevlendirerek takımın en önemli kozlarından biri haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi.