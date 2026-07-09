İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Marco Asensio

Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken Marco Asensio'nun, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun planındaki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Marco Asensio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Marco Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı tam anlamıyla sergileyemeyen İspanyol yıldızın, yeni sezona hazır bir şekilde girdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ

Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Marco Asensio'nun teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtildi. Tamamen sakatlığını atlatan deneyimli futbolcunun yeni sezona yüksek motivasyonla hazırlandığı aktarıldı.

HÜCUMUN MERKEZİNDE OLACAK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yeni sezonda hücum organizasyonlarını Marco Asensio üzerine kurmayı planladığı öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, İspanyol yıldızı hücumun merkezinde görevlendirerek takımın en önemli kozlarından biri haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.