Galatasaray'dan Burnley'e Lesley Ugochukwu için yeni teklif!

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine ilk 11'de forma giyebilecek bir takviye yapmak isterken; Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu oyuncu için İngiliz kulübüne yeni bir teklif iletti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Galatasaray, Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
KİRALAMA + BONSERVİS = 26 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar kiralama ve bonservis bedeli dahil İngiliz temsilcisine toplam 26 milyon Euro'luk paket bir teklif sundu.
BURNLEY'İN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu öğrenildi.
+4 KONTENJANINA UYUYOR
2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. İki kulüp arasında görüşmelerin ise devam ettiği, Galatasaray'ın Burnley ile temasları sıklaştırdığı belirtildi.
Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.
Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Galatasaray, Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
KİRALAMA + BONSERVİS = 26 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar kiralama ve bonservis bedeli dahil İngiliz temsilcisine toplam 26 milyon Euro'luk paket bir teklif sundu.
BURNLEY'İN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu öğrenildi.
+4 KONTENJANINA UYUYOR
2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. İki kulüp arasında görüşmelerin ise devam ettiği, Galatasaray'ın Burnley ile temasları sıklaştırdığı belirtildi.
Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.
Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.