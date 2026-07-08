Çorum FK'den Hırvat stoper transferi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.