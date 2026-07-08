Çorum FK'den Hırvat stoper transferi

Çorum FK, Eintracht Frankfurt'tan Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 17:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'den Hırvat stoper transferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.