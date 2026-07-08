Beşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi

Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılmayan Elian Ricardo'nun kadroda düşünülmediği belirtiliyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki orta sahanın, Kolombiya ekibi Internacional de Bogota ile idmanlara çıktığı aktarıldı.

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calendar 08 Temmuz 2026 12:30
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi
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Beşiktaş'ta Elian Ricardo'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda 22 yaşındaki futbolcunun takıma katılmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RICARDO KAMPA KATILMADI

Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Elian Ricardo'nun, Slovakya kampında yer almadığı ifade edildi. Orta saha oyuncusunun kadroda düşünülmediği belirtildi.

KOLOMBİYA'DA İDMANA ÇIKIYOR

Deportes Tolima ile kiralık sözleşmesi sona eren Ricardo'nun, Kolombiya ekibi Internacional de Bogota ile idmanlara çıktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılarda oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

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