Beşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi

Beşiktaş'ta Elian Ricardo'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda 22 yaşındaki futbolcunun takıma katılmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RICARDO KAMPA KATILMADI
Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Elian Ricardo'nun, Slovakya kampında yer almadığı ifade edildi. Orta saha oyuncusunun kadroda düşünülmediği belirtildi.
KOLOMBİYA'DA İDMANA ÇIKIYOR
Deportes Tolima ile kiralık sözleşmesi sona eren Ricardo'nun, Kolombiya ekibi Internacional de Bogota ile idmanlara çıktığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılarda oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Elian Ricardo'nun, Slovakya kampında yer almadığı ifade edildi. Orta saha oyuncusunun kadroda düşünülmediği belirtildi.
KOLOMBİYA'DA İDMANA ÇIKIYOR
Deportes Tolima ile kiralık sözleşmesi sona eren Ricardo'nun, Kolombiya ekibi Internacional de Bogota ile idmanlara çıktığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılarda oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.