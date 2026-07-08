Beşiktaş'ta Trossard transferinde son aşamaya geldi!

Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferinde son aşamaya geldiği belirtiliyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı sol kanadın menajeri ve avukatını İstanbul'a davet ettiği, 1.5 milyon Euro'luk imza parası için görüşme yapılacağı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:30
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Trossard transferinde son aşamaya geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Leandro Trossard için yeni bir adım atıldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı sol kanadın menajeri ve avukatını İstanbul'a davet ettiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın, sözleşmede geriye kalan son pürüz olarak gösterilen 1.5 milyon Euro'luk imza parasını görüşerek transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

TEK PROBLEM İMZA PARASI

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun alınmasını çok istediği belirtilen Leandro Trossard için görüşmelerin bugün yapılmasının planlandığı kaydedildi. Tarafların İstanbul'da bir araya gelerek imza parası konusunda pazarlık yapacağı aktarıldı.

Belçikalı yıldızın 7 milyon Euro maaş istediği ve oyuncunun onayıyla imza aşamasına geçilmesinin beklendiği ifade edildi.

4 YILLIK ANLAŞMA PLANLANIYOR

Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile 4 yıllık kontrat yapmayı hedeflediği belirtildi. Daha önce oyuncunun kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis konusunda el sıkışıldığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Belçika'nın Dünya Kupası macerası sona erdikten sonra Trossard'a kavuşmayı planladığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard'ın, turnuvanın en çok şut pası veren oyuncusu konumunda olduğu belirtildi. ABD'yi 4-1 yendikleri maçta 89 dakika sahada kalan yıldız ismin, şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda takım arkadaşlarına toplam 17 şut pası verdiği aktarıldı.

Trossard'ın 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 2 gol ve 2 asist ürettiği ifade edildi. Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 50 maça çıktığı ve 8 gol, 10 asistlik performans sergilediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdığı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların sol beke Kassoum Ouattara, kaleye Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, orta sahaya Salih Özcan, sol kanada ise İlhan Fakılı hamlelerini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.