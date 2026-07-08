Juventus'ta Vlahovic için yeni temas başladı

Beşiktaş'ın forvet transferinde gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için Juventus cephesinde yeni bir süreç başladığı belirtildi. İtalya basınına göre; Sırp forvetin, Juventus ile görüşmeleri yeniden başlattığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesine rağmen taraflar arasındaki sürecin tamamen kapanmamış olabileceği ifade edildi. Kulüpten veda açıklaması gelmemesi ve oyuncunun da veda mesajı yayımlamaması, olası bir uzlaşma ihtimalini gündeme taşıdı.
JUVENTUS'TA SENARYO DEĞİŞTİ
Juventus'ta yönetim tarafında yaşanan değişikliklerin sürece etki ettiği belirtildi. Damien Comolli'nin ayrılması ve Giovanni Carnevali'nin yönetim başına geçmesiyle kulübün daha temkinli bir yaklaşım benimsediği aktarıldı.
Carnevali'nin, konuyu kesin olarak kapatmaktan kaçındığı ifade edildi. Juventus'un oyuncuyu doğrudan aramadığı ancak Vlahovic'ten gelebilecek her türlü teklife açık olduğu belirtildi.
SPALLETTI DEVREYE GİRDİ
La Stampa'ya göre Luciano Spalletti'nin, Vlahovic ile iletişimi kesmediği ve son günlerde Sırp oyuncuyla doğrudan bir görüşme yaptığı aktarıldı.
Spalletti'nin bu görüşmede forvetin yeteneklerine olan güvenini yinelediği, aynı zamanda oyuncudan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye açık olmasını istediği ifade edildi. Bu değerlendirmenin yalnızca mali konularla sınırlı olmadığı, tutum ve yeni teknik projeye katılım açısından da önem taşıdığı belirtildi.
YÖNETİMLE GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Vlahovic'in, görüşmelerin yeniden başlaması ihtimalini değerlendirmek için Juventus yönetimiyle bir araya gelme niyetini dile getirdiği aktarıldı. Bu görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği belirtildi.
Yapılacak görüşmenin, yeni bir anlaşma için şartların oluşup oluşmadığını ya da taraflar arasındaki mesafenin devam edip etmediğini belirlemesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN FORVET PLANI
Beşiktaş'ın daha önce forvet hattındaki eksikliği gidermek için Dusan Vlahovic'i gündemine aldığı belirtilmişti. Siyah-beyazlıların, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar hamlelerinin ardından transfer sürecini Romelu Lukaku veya Sırp forvetle noktalamayı düşündüğü ifade edilmişti.
Vlahovic'in Juventus ile yeniden görüşmelere başlaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşebileceğini gösteriyor.
JUVENTUS'TA SENARYO DEĞİŞTİ
Juventus'ta yönetim tarafında yaşanan değişikliklerin sürece etki ettiği belirtildi. Damien Comolli'nin ayrılması ve Giovanni Carnevali'nin yönetim başına geçmesiyle kulübün daha temkinli bir yaklaşım benimsediği aktarıldı.
Carnevali'nin, konuyu kesin olarak kapatmaktan kaçındığı ifade edildi. Juventus'un oyuncuyu doğrudan aramadığı ancak Vlahovic'ten gelebilecek her türlü teklife açık olduğu belirtildi.
SPALLETTI DEVREYE GİRDİ
La Stampa'ya göre Luciano Spalletti'nin, Vlahovic ile iletişimi kesmediği ve son günlerde Sırp oyuncuyla doğrudan bir görüşme yaptığı aktarıldı.
Spalletti'nin bu görüşmede forvetin yeteneklerine olan güvenini yinelediği, aynı zamanda oyuncudan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye açık olmasını istediği ifade edildi. Bu değerlendirmenin yalnızca mali konularla sınırlı olmadığı, tutum ve yeni teknik projeye katılım açısından da önem taşıdığı belirtildi.
YÖNETİMLE GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Vlahovic'in, görüşmelerin yeniden başlaması ihtimalini değerlendirmek için Juventus yönetimiyle bir araya gelme niyetini dile getirdiği aktarıldı. Bu görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği belirtildi.
Yapılacak görüşmenin, yeni bir anlaşma için şartların oluşup oluşmadığını ya da taraflar arasındaki mesafenin devam edip etmediğini belirlemesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN FORVET PLANI
Beşiktaş'ın daha önce forvet hattındaki eksikliği gidermek için Dusan Vlahovic'i gündemine aldığı belirtilmişti. Siyah-beyazlıların, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar hamlelerinin ardından transfer sürecini Romelu Lukaku veya Sırp forvetle noktalamayı düşündüğü ifade edilmişti.
Vlahovic'in Juventus ile yeniden görüşmelere başlaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşebileceğini gösteriyor.