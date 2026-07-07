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Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finale yükseldi

Wimbledon'da çeyrek final heyecanında Jannik Sinner ile Coco Gauff rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 19:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finale yükseldi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile kadınlarda dünya 7 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Jan-Lennard Struff'ı 7-5, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

Kadınlarda ise ABD'li tenisçi Coco Gauff, ABD'li Jessica Pegula'yı 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, yarı finalde Felix Auger Aliassime-Novak Djokovic, Gauff ise Naomi Osaka-Karolina Muchova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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