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Ruben Amorim'den Milan için ilk açıklama

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, İtalya'ya indiği sırada açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim'den Milan için ilk açıklama
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Manchester United'daki görevinin ardından Milan ile anlaşmaya varan Ruben Amorim, İtalyan ekibinde göreve başlamak için Milano'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Havalimanında açıklamalarda bulunan Ruben Amorim, "Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Milan'ın teknik direktörü olmak bir onur." sözlerini sarf etti.

"Neden Milan'ı seçtiniz?" sorusuna yanıt veren Amorim, "Eski röportajlarıma bakarsanız, bu kulübün benim için her zaman önemli olduğunu söylediğimi bilirsiniz. Büyük bir şans yakaladım. Manchester United'daki deneyimimden sonra kendime daha az zorlu görevler seçmem gerektiğini söylemiştim ama işte buradayım! Bu daha büyük bir meydan okuma. Burada olmaktan gurur duyuyorum, şimdi ekibimle ve oyuncularımla çalışmaya başlamak istiyorum ve burada olmaktan gerçekten gerçekten çok mutluyum." dedi.

Milan'a kazanmaya geldiğini söyleyen 41 yaşındaki genç teknik adam, "Kazanma zihniyeti olmadan Milan'a gelemezsiniz. Yapacak çok işimiz var ama Milan'ın teknik direktörüyseniz kazanmak için oynamalısınız." diye konuştu.

Milan, genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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