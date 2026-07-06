Erling Haaland: "Bu çılgınlık!"
Norveç'in golcü yıldızı Erling Haaland, Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında alınan galibiyeti "Çılgınlık" olarak değerlendirdi.
Sözlerine devam eden Haaland, "Bununla çok gurur duyuyoruz. Brezilya ile oynadığımız maç şüphesiz Norveç için çok önemli bir olaydı. Bu, Norveç futbol tarihinin en büyük zaferi! Tek kelimeyle inanılmaz! Her şey harika." sözlerini sarf etti.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.
Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior'ın son 16 turunda karşılaştığı maçta Norveç'e çeyrek finali getiren goller, Haaland'dan geldi.
Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 yenen Norveç, çeyrek finale çıktı.
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Messi, Mbappe ve Haaland yer alıyor.
İngiliz futbolcu Harry Kane, bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 golle tamamladı.
🇳🇴2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor. pic.twitter.com/aItPU6NfI8
— Sporx (@sporx) July 6, 2026
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