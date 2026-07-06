İngiltere'de Jordan Henderson şoku!
İngiltere Milli Takımı'nda Jordan Henderson talihsiz bir sakatlık yaşadı.
"DURUMU GERÇEKTEN KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Meksika karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından taraftarlarla yapılan kutlamalar sırasında yaşanan talihsiz olay sonrası Henderson için "Bir anda yere düştü ve el bileğinden sakatlandı. Durumu gerçekten kötü görünüyor." dedi.
Reklam panolarının üzerinden atlarken sakatlanan Jordan Henderson hakkında Thomas Tuchel: "Bir anda yere düştü ve el bileğinden sakatlandı. Durumu gerçekten kötü görünüyor." pic.twitter.com/yzm5BciAUN
— Sporx (@sporx) July 6, 2026
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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