Beşiktaş, Bayern ile anlaştı! Nübel geliyor

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona geldi.
Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayarak önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Alexander Nübel'in transferi konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim transferi resmiyete kavuşturmak için son prosedürleri tamamlıyor.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Alexander Nübel transferini yaklaşık 5-6 milyon euro seviyesindeki bir bonservis bedeli karşılığında tamamladığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, daha önce Bayern Münih'e 8 milyon euroluk bir teklif sunmuş ancak Alman kulübü bu teklifi kabul etmemişti.
OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, Alman kalecinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de olumlu sonuç almış ve Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varmıştı. Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan tecrübeli file bekçisinin de transfer sürecine aktif şekilde dahil olduğu öğrenilmişti.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs'ın transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.
Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayarak önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Alexander Nübel'in transferi konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim transferi resmiyete kavuşturmak için son prosedürleri tamamlıyor.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Alexander Nübel transferini yaklaşık 5-6 milyon euro seviyesindeki bir bonservis bedeli karşılığında tamamladığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, daha önce Bayern Münih'e 8 milyon euroluk bir teklif sunmuş ancak Alman kulübü bu teklifi kabul etmemişti.
OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, Alman kalecinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de olumlu sonuç almış ve Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varmıştı. Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan tecrübeli file bekçisinin de transfer sürecine aktif şekilde dahil olduğu öğrenilmişti.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs'ın transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.