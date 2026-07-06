Atletico Madrid'de mutlu son: Kang-in Lee

Transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid, orta saha rotasyonunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol ekibi, Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee'yi kadrosuna kattı. Transferin 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
PSG'de geride bıraktığımız sezon 39 maçta süre bulan Kang-in Lee, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
SEZON PERFORMANSI
PSG'de geride bıraktığımız sezon 39 maçta süre bulan Kang-in Lee, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.