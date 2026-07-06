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Atletico Madrid'de mutlu son: Kang-in Lee

Atletico Madrid, PSG'den Kang-in Lee'yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'de mutlu son: Kang-in Lee
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Transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid, orta saha rotasyonunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol ekibi, Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee'yi kadrosuna kattı. Transferin 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

PSG'de geride bıraktığımız sezon 39 maçta süre bulan Kang-in Lee, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

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