NBA'de şu ana kadar gerçekleşen tüm hamleler

NBA Finalleri ve 2026 Draftı'nın tamamlanmasıyla başlayan yaz maratonu, son birkaç günde büyük hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e takaslanması en büyük hamle olarak göze çarparken diğer takımlar da oyuncu/takım opsiyonları, yeni sözleşmeler ve takaslarla kadrolarını yenilemeye başladı.
Eurohoops, NBA'de şu ana kadar gerçekleşen 47 off-season hamlesini sizin için derledi.
NBA'de şu ana dek gerçekleşen tüm hamleler:
Jaylen Brown - Philadelphia 76ers: Paul George, iki birinci tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında 76ers'a takaslandı.
Ja Morant – Portland Trail Blazers: Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Portland Trail Blazers'a takaslandı.
Harrison Barnes – San Antonio Spurs: San Antonio Spurs ile 1 yıllık, 8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Kristaps Porzingis – Golden State Warriors: Golden State Warriors ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olan 1+1 yıllık, 40 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı.
Kevin Huerter – Detroit Pistons: Huerter, takımda kalmak adına 3 yıllık, 27 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Jusuf Nurkic – Utah Jazz: Utah Jazz ile 2 yıllık, 22 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı planlıyor.
Julian Champagnie – San Antonio Spurs: San Antonio Spurs ile 3 yıllık, 45 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atacak.
Landry Shamet – New York Knicks: New York Knicks'e geri dönmek için 4 yıllık, 24 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor.
Lu Dort – Oklahoma City Thunder: Oklahoma City Thunder, oyuncunun 17.7 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu devreye soktu.
Brook Lopez – Los Angeles Clippers: Los Angeles Clippers, tecrübeli pivotun 9.2 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullandı.
Jonathan Kuminga – Atlanta Hawks: Atlanta Hawks, oyuncunun kontrat opsiyonunu reddederek kendisini serbest bıraktı.
Devin Carter – Atlanta Hawks: Hawks, Sacramento Kings'ten genç oyuncuyu ve gelecekteki bir ikinci tur seçim hakkını takasla kadrosuna kattı.
Bradley Beal – Los Angeles Clippers: Los Angeles Clippers forması giyen guard, 5.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kaldı.
Thomas Bryant – Cleveland Cavaliers: Cleveland Cavaliers'ta kalmak adına 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Pat Connaughton – Charlotte Hornets: Charlotte Hornets, oyuncunun 3.8 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Walker Kessler – Utah Jazz: Utah Jazz, başarılı pivota sıralı teklif (qualifying offer) sunarak onu sınırlı serbest oyuncu yaptı.
Marcus Smart – Los Angeles Lakers: Los Angeles Lakers gardı, 5.4 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu reddederek serbest oyuncu statüsüne geçti.
Ryan Nembhard – Dallas Mavericks: Dallas Mavericks, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 2.2 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu devreye sokmayı planlıyor.
Andrew Wiggins – Miami Heat: Miami Heat ile üçüncü yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık, 64 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor.
Dominick Barlow – Philadelphia 76ers: Philadelphia 76ers, oyuncunun 2026-27 sezonu için 3.4 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullanacak.
Trayce Jackson-Davis – Toronto Raptors: Toronto Raptors pivotu, 2026-27 sezonuna ait 2.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Malachi Smith – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 2.2 milyon dolarlık opsiyonunu devreye soktu.
Deandre Ayton – Los Angeles Lakers: Los Angeles Lakers pivotu, 2026-27 NBA sezonu için 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayı seçti.
Day'Ron Sharpe – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets ile ikinci yılı takım opsiyonlu olan 2 yıllık, 20 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Josh Minott – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets ile ikinci yılı takım opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık, 9 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalayacak.
Sandro Mamukelashvili – Toronto Raptors: Toronto Raptors forması giyen forvet, 2.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kaldı.
Draymond Green – Golden State Warriors: Golden State Warriors forveti, 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu oldu.
Zach LaVine – Sacramento Kings: Sacramento Kings skoreri, 2026-27 sezonuna ait 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu devreye soktu.
James Harden – Cleveland Cavaliers: Cleveland Cavaliers ile olan 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddeden yıldız isim, takımıyla çok yıllı yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor.
Fred VanVleet – Houston Rockets: Houston Rockets gardı, 2026-27 sezonu için geçerli olan 25 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Miles Bridges – Phoenix Suns: Charlotte Hornets tarafından Grayson Allen, Royce O'Neale ve 2033 birinci tur hakkı karşılığında Phoenix Suns'a takaslandı.
Jose Alvarado – New York Knicks: Oyuncu opsiyonunu reddederek New York Knicks ile 3 yıllık ve 14 milyon doları aşan yeni bir kontrat imzaladı.
Isaiah Hartenstein – Oklahoma City Thunder: Oklahoma City Thunder ile son yılı "karşılıklı opsiyon" içeren 3 yıllık, 75 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya vardı.
Isaiah Joe – Detroit Pistons: Oklahoma City Thunder tarafından iki adet ikinci tur seçim hakkı karşılığında Detroit Pistons'a gönderildi.
LaMelo Ball – Minnesota Timberwolves: Josh Green ile birlikte Naz Reid, bir adet birinci tur hakkı, üç adet ilk tur değişimi ve üç adet ikinci tur hakkı karşılığında Minnesota Timberwolves'a takaslandı.
Coby White – Charlotte Hornets: Charlotte Hornets ile 3 yıllık, 74 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağladı.
Mark Williams – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile 3 yıllık, 38 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzaladı.
Al Horford – Golden State Warriors: Oyuncu opsiyonunu reddederek Golden State Warriors ile 2 yıllık, 14 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Austin Reaves – Los Angeles Lakers: Oyuncu opsiyonunu reddederek Los Angeles Lakers ile son yılı oyuncu opsiyonlu olan 4 yıllık, 185 milyon dolarlık devasa bir kontrat imzaladı.
Giannis Antetokounmpo – Miami Heat: Bobby Portis ile birlikte Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve dört ilk tur draft hakkı karşılığında Miami Heat'e takaslandı.
Julius Randle – Brooklyn Nets: Üç takımlı takas sonucunda Minnesota Timberwolves'tan Brooklyn Nets'e gönderildi. Nic Claxton ise Chicago'nun yolunu tuttu.
Ayo Dosunmu – Minnesota Timberwolves: Minnesota Timberwolves ile beşinci yılı oyuncu opsiyonlu olan 5 yıllık, 112 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.
Trae Young – Washington Wizards: Oyuncu opsiyonunu reddederek Washington Wizards ile son yılı oyuncu opsiyonlu olan 4 yıllık, 212 milyon dolarlık yeni bir kontratta anlaştı.
CJ McCollum – Atlanta Hawks: Atlanta Hawks ile 1 yıllık, 21 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
Aaron Wiggins – Atlanta Hawks: Oklahoma City Thunder tarafından iki adet ikinci tur seçim hakkı karşılığında Atlanta Hawks'a takas edildi.
Jordan Goodwin – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile üçüncü yılı oyuncu opsiyonlu olan 3 yıllık, 19 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.
Collin Gillespie – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile 4 yıllık, 48 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaşma sağladı.
D'Angelo Russell – Washington Wizards: Washington Wizards bünyesinde kalmak adına 2026-27 sezonu için geçerli olan 6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı.
Eurohoops, NBA'de şu ana kadar gerçekleşen 47 off-season hamlesini sizin için derledi.
NBA'de şu ana dek gerçekleşen tüm hamleler:
Jaylen Brown - Philadelphia 76ers: Paul George, iki birinci tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında 76ers'a takaslandı.
Ja Morant – Portland Trail Blazers: Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Portland Trail Blazers'a takaslandı.
Harrison Barnes – San Antonio Spurs: San Antonio Spurs ile 1 yıllık, 8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Kristaps Porzingis – Golden State Warriors: Golden State Warriors ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olan 1+1 yıllık, 40 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı.
Kevin Huerter – Detroit Pistons: Huerter, takımda kalmak adına 3 yıllık, 27 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Jusuf Nurkic – Utah Jazz: Utah Jazz ile 2 yıllık, 22 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı planlıyor.
Julian Champagnie – San Antonio Spurs: San Antonio Spurs ile 3 yıllık, 45 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atacak.
Landry Shamet – New York Knicks: New York Knicks'e geri dönmek için 4 yıllık, 24 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor.
Lu Dort – Oklahoma City Thunder: Oklahoma City Thunder, oyuncunun 17.7 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu devreye soktu.
Brook Lopez – Los Angeles Clippers: Los Angeles Clippers, tecrübeli pivotun 9.2 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullandı.
Jonathan Kuminga – Atlanta Hawks: Atlanta Hawks, oyuncunun kontrat opsiyonunu reddederek kendisini serbest bıraktı.
Devin Carter – Atlanta Hawks: Hawks, Sacramento Kings'ten genç oyuncuyu ve gelecekteki bir ikinci tur seçim hakkını takasla kadrosuna kattı.
Bradley Beal – Los Angeles Clippers: Los Angeles Clippers forması giyen guard, 5.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kaldı.
Thomas Bryant – Cleveland Cavaliers: Cleveland Cavaliers'ta kalmak adına 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Pat Connaughton – Charlotte Hornets: Charlotte Hornets, oyuncunun 3.8 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Walker Kessler – Utah Jazz: Utah Jazz, başarılı pivota sıralı teklif (qualifying offer) sunarak onu sınırlı serbest oyuncu yaptı.
Marcus Smart – Los Angeles Lakers: Los Angeles Lakers gardı, 5.4 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu reddederek serbest oyuncu statüsüne geçti.
Ryan Nembhard – Dallas Mavericks: Dallas Mavericks, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 2.2 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu devreye sokmayı planlıyor.
Andrew Wiggins – Miami Heat: Miami Heat ile üçüncü yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık, 64 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor.
Dominick Barlow – Philadelphia 76ers: Philadelphia 76ers, oyuncunun 2026-27 sezonu için 3.4 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu kullanacak.
Trayce Jackson-Davis – Toronto Raptors: Toronto Raptors pivotu, 2026-27 sezonuna ait 2.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Malachi Smith – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 2.2 milyon dolarlık opsiyonunu devreye soktu.
Deandre Ayton – Los Angeles Lakers: Los Angeles Lakers pivotu, 2026-27 NBA sezonu için 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayı seçti.
Day'Ron Sharpe – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets ile ikinci yılı takım opsiyonlu olan 2 yıllık, 20 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Josh Minott – Brooklyn Nets: Brooklyn Nets ile ikinci yılı takım opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık, 9 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalayacak.
Sandro Mamukelashvili – Toronto Raptors: Toronto Raptors forması giyen forvet, 2.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kaldı.
Draymond Green – Golden State Warriors: Golden State Warriors forveti, 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu oldu.
Zach LaVine – Sacramento Kings: Sacramento Kings skoreri, 2026-27 sezonuna ait 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu devreye soktu.
James Harden – Cleveland Cavaliers: Cleveland Cavaliers ile olan 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddeden yıldız isim, takımıyla çok yıllı yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor.
Fred VanVleet – Houston Rockets: Houston Rockets gardı, 2026-27 sezonu için geçerli olan 25 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Miles Bridges – Phoenix Suns: Charlotte Hornets tarafından Grayson Allen, Royce O'Neale ve 2033 birinci tur hakkı karşılığında Phoenix Suns'a takaslandı.
Jose Alvarado – New York Knicks: Oyuncu opsiyonunu reddederek New York Knicks ile 3 yıllık ve 14 milyon doları aşan yeni bir kontrat imzaladı.
Isaiah Hartenstein – Oklahoma City Thunder: Oklahoma City Thunder ile son yılı "karşılıklı opsiyon" içeren 3 yıllık, 75 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya vardı.
Isaiah Joe – Detroit Pistons: Oklahoma City Thunder tarafından iki adet ikinci tur seçim hakkı karşılığında Detroit Pistons'a gönderildi.
LaMelo Ball – Minnesota Timberwolves: Josh Green ile birlikte Naz Reid, bir adet birinci tur hakkı, üç adet ilk tur değişimi ve üç adet ikinci tur hakkı karşılığında Minnesota Timberwolves'a takaslandı.
Coby White – Charlotte Hornets: Charlotte Hornets ile 3 yıllık, 74 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağladı.
Mark Williams – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile 3 yıllık, 38 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzaladı.
Al Horford – Golden State Warriors: Oyuncu opsiyonunu reddederek Golden State Warriors ile 2 yıllık, 14 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Austin Reaves – Los Angeles Lakers: Oyuncu opsiyonunu reddederek Los Angeles Lakers ile son yılı oyuncu opsiyonlu olan 4 yıllık, 185 milyon dolarlık devasa bir kontrat imzaladı.
Giannis Antetokounmpo – Miami Heat: Bobby Portis ile birlikte Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve dört ilk tur draft hakkı karşılığında Miami Heat'e takaslandı.
Julius Randle – Brooklyn Nets: Üç takımlı takas sonucunda Minnesota Timberwolves'tan Brooklyn Nets'e gönderildi. Nic Claxton ise Chicago'nun yolunu tuttu.
Ayo Dosunmu – Minnesota Timberwolves: Minnesota Timberwolves ile beşinci yılı oyuncu opsiyonlu olan 5 yıllık, 112 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.
Trae Young – Washington Wizards: Oyuncu opsiyonunu reddederek Washington Wizards ile son yılı oyuncu opsiyonlu olan 4 yıllık, 212 milyon dolarlık yeni bir kontratta anlaştı.
CJ McCollum – Atlanta Hawks: Atlanta Hawks ile 1 yıllık, 21 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
Aaron Wiggins – Atlanta Hawks: Oklahoma City Thunder tarafından iki adet ikinci tur seçim hakkı karşılığında Atlanta Hawks'a takas edildi.
Jordan Goodwin – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile üçüncü yılı oyuncu opsiyonlu olan 3 yıllık, 19 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.
Collin Gillespie – Phoenix Suns: Phoenix Suns ile 4 yıllık, 48 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaşma sağladı.
D'Angelo Russell – Washington Wizards: Washington Wizards bünyesinde kalmak adına 2026-27 sezonu için geçerli olan 6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı.